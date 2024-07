Homem não aceita fim de relacionamento e agride casal em ponto de ônibus

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um vigilante de 38 anos está sendo acusado de agredir sua ex-companheira de 38 anos e o atual relacionamento dela, um pedreiro de 32 anos. O caso teria ocorrido em um ponto de ônibus no centro de São Carlos, por volta das 17h desta quinta-feira, 18.

Consta em boletim de ocorrência que o casal chegou no ponto de ônibus onde o agressor já estaria e disse que queria “pegar os dois juntos”. Em seguida deu dois empurrões na ex-mulher que foi amparada pelo atual companheiro, que não a deixou cair no chão. A mulher afirmou que sentia dores no peito. Em seguida, o agressor passou a dar golpes com berimbau no atual companheiro da mulher, causando lesões pelo corpo. Populares que estavam próximos interviram e as vítimas conseguiram ir até a Praça Santa Cruz e a mulher acionou a PM. Neste momento o agressor tentou pegar o telefone dela, que foi evitado com a ajuda de outros populares.

Diz ainda o boletim de ocorrência que o agressor não aceita o fim do relacionamento e não aceita o novo romance da ex-mulher, garantindo que não irá aceitar a felicidade do casal. O agressor garantiu ainda, segundo o BO, que se preciso for, irá matar o atual companheiro de sua ex-mulher que teria requerido há dois anos, uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Os envolvidos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

