Homem morre após apontar arma para policiais da Força Tática no Cidade Aracy

Local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Um confronto entre um homem armado e a Polícia Militar terminou em morte na noite desta sexta-feira (20), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. De acordo com informações colhidas pelo SCA no local, policiais da Força Tática realizavam uma ronda quando ouviram disparos.

Ao se aproximarem da origem dos tiros, os agentes encontraram um homem com uma arma em mãos. Ao perceber a presença da polícia, o indivíduo fugiu e invadiu uma casa na rua Luís Mascarim. Os policiais entraram no imóvel e, segundo a versão oficial, o homem apontou um revólver para os agentes, sendo atingido pelos disparos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Antes do confronto com a polícia, o homem armado havia baleado outra pessoa, que foi socorrida por populares e levada para a UPA do Cidade Aracy. Em seguida, a vítima foi transferida para a Santa Casa, mas seu estado de saúde não foi divulgado

