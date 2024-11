Homem entra em APP de relacionamentos, perde dinheiro e é enganado

Compartilhar no facebook

Um homem de 37 anos, que afirma residir no Jardim Medeiros, em São Carlos, afirma ter sido vítima de um golpista em um APP de relacionamentos. O crime teria ocorrido na tarde de quinta-feira, 7.

A vítima disse que acessou o Tinder e entrou em um aplicativo de relacionamentos e conheceu um rapaz. Foram então para o WhatsApp.

A vítima disse que o acusado residiria em Rio Claro e começaram a dialogar e ficou acertado que ela iria no dia seguinte (sexta, 8), na casa do pretendente.

Durante o bate-papo no Whatsapp, a vítima disse que o golpista, inicialmente estaria em um posto de combustível e precisava de R$ 30 para pagar o frentista, pois estava com problemas em seu cartão corporativo.

Por acreditar que iria conhece-lo no dia seguinte, fez um PIX, porém, por volta das 20h do mesmo dia, a vítima disse que o acusado mandou mensagem pedindo mais R$ 10 para trocar o óleo e fez novo PIX. Porém, já aos 30 minutos de sexta-feira, 8, a golpista teria pedido mais R$ 22 pois precisava pagar um motorista de aplicativo, pois a mãe iria levar o padrasto até um hospital pois um tumor teria se rompido em sua cabeça. Desconfiada, a vítima disse que fez uma chamada de vídeo e o acusado atendeu e teria proposto pagar o motorista de aplicativo com seu cartão de crédito. O golpista teria dito que não havia mais necessidade e após desligar, bloqueou a vítima.

