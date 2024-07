Homem encontrado com mãos e pés amarrados no Cidade Aracy morre no hospital

Pedaços de telha que podem ter sido usados na agressão defronte a casa da vítima - Crédito: Maycon Maximino

O homem que foi encontrado com sinais de espancamento na tarde desta quarta-feira (3), na rua Hilário Martins Dias, Cidade Aracy, não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito na Santa Casa. O caso foi registrado como homicídio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha entrou na casa devido aos gritos de socorro e encontrou o catador de material reciclável Rafael Aguiar Casemiro, 33, com as mãos e pés amarrados, com várias marcas de agressão pelo corpo. O Samu foi acionado e encaminhou a vítima até a Santa Casa.

A irmã de Rafael esteve no hospital e os médicos disseram que ele havia sofrido uma parada cardiorrespiratória e estava em atendimento. Uma hora depois ela foi informada sobre o falecimento do irmão.

Consta nos registros policiais, que durante a madrugada Rafael teria se envolvido em uma discussão com a companheira, que teria sido agredida e expulsa de casa por ele.

No trajeto, a mulher relatou que teria sido abordada por três indivíduos a qual ela não conhece, que disseram que Rafael estaria devendo a eles por causa de drogas e que pagaria com um televisor, um fogão e um carrinho de bebê. Em seguida o trio se dirigiu até a casa da vítima.

Ainda segundo a companheira, o relacionamento entre eles era muito conturbado e Rafael seria realmente usuário de entorpecentes, inclusive já teria sido preso por tráfico de drogas.

O corpo da vítima foi conduzido ao IML de São Carlos, onde passará por exames.

O caso será investigado pela Polícia Civil que ainda não tem pistas dos autores do homicídio.

