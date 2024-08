Homem é vítima de agressão no São Carlos 8

SIGA O SCA NO

PM, UR dos Bombeiros e SAMU atenderam a ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Um caso de violência foi registrado em São Carlos na manhã desta segunda-feira, 26. Policiais militares, a unidade resgate do Corpo de Bombeiros e o SAMU atenderam a ocorrência.

A vítima estava caída na rua Manoel Fragüas, no São Carlos 8, com ferimentos na cabeça e na boca. Indagado, não soube precisar quem seria o responsável e quais seriam os motivos do espancamento. A vítima foi encaminhada à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também