Homem é preso por tráfico de drogas no Jacobucci

Na noite deste domingo (12, por volta das 20h38, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no cruzamento das ruas Antônio Rogano e Antenor Rodrigues de Camargo, no bairro Jacobucci. A equipe da Polícia Militar, durante patrulhamento pela região, identificou um indivíduo carregando uma sacola plástica.

Devido ao histórico do local, conhecido pelo alto índice de tráfico de entorpecentes, os policiais realizaram a abordagem e constataram que a sacola continha porções de maconha, pinos de cocaína e uma quantia em dinheiro, possivelmente proveniente da atividade ilícita. Além disso, na revista pessoal, foi encontrado um celular e uma máquina de cartão de crédito e débito no bolso do suspeito.

O homem, que possui antecedentes criminais pelo artigo 33 do Código Penal, foi conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante e permaneceu a disposição da Justiça.

