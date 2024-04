Homem é preso em flagrante após agredir e ameaçar mulher em Dourado

SIGA O SCA NO

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante por violência doméstica, na manhã de sábado (20), em Dourado.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima, na Rua Antônio Colagrossi, no Jardim Aeroporto, e chegando lá, a encontraram com ferimentos no punho e na região da axila, dizendo que foi agredida, ofendida e ameaçada por seu companheiro, que estava embriagado.

O acusado, que estava no local, negou as agressões, disse que apenas se defendeu, pois ela estava armada com um facão e negou que estivesse embriagado, dizendo ter bebido apenas duas latas de cerveja.

