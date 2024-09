Homem é preso após ser acusado de agressões e cárcere privado no Cidade Aracy

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Guardas municipais foram acionados por volta das 19h deste domingo, 1, para o atendimento a um caso de violência doméstica, que teria ocorrido no Cidade Aracy

No local, os GMs apuraram que uma mulher de 44 anos teria sofrido agressões físicas e psicológica e que estaria em cárcere privado a três dias.

Os GMs teriam constatado ainda na casa que um homem de 38 anos estaria tentando tirar a vítima da moradia juntamente com uma criança de 2 anos. De acordo com os guardas, devido as marcas de lesões, a vítima foi encaminhada à UPA Santa Felícia para atendimento médico. Em seguida, os envolvidos foram encaminhados à CPJ, onde o agressor foi autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

