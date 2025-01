Homem é preso após descumprir medida protetiva no Prolongamento do Jardim Medeiros

Compartilhar no facebook

Um homem foi preso na manhã deste sábado (04), no Prolongamento do Jardim Medeiros, após descumprir uma medida protetiva que existe contra ele, em favor de sua ex esposa.

De acordo com informações, o SAMU foi acionado no local e solicitou o apoio da Guarda Municipal, pois o paciente que seria atendido estaria ameaçando agredir sua ex companheira.

Uma equipe da GM foi até o local e constatou que a mulher possui medida protetiva contra o ex marido, que foi detido.

Os envolvidos foram conduzidos ao CPJ.

