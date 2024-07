Homem é preso após agredir avó e primo no Itamarati

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 36 anos foi preso no início da noite de sábado (13), após agredir sua avó e seu primo, na residência dela, na Rua Gentil Volante, no Jardim Itamarati, em São Carlos.

De acordo com as vítimas, o autor é usuário de drogas e álcool, e a avó já possui medida protetiva contra ele, mas ficou com pena de deixá-lo dormir na rua e há alguns dias permitiu que ele voltasse a dormir em sua casa, mas nesta madrugada, o acusado chegou totalmente alterado pelo uso de álcool e drogas, armado com um pedaço de pau, ameaçando-a e lhe deu um empurrão.

O outro neto da idosa, que mora com ela, partiu em defesa da avó, entrando na frente dela e levou uma mordida.

Os dois entraram em luta corporal, mas as vítimas conseguiram imobilizar e amarrar o autor.

A Polícia Militar foi acionada e deteve o acusado A.C.C., que foi conduzido ao plantão policial e recolhido ao Centro de Triagem.

