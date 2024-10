Homem é preso após agredir a esposa na frente do filho em Ibaté

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendido por guardas municipais de Ibaté por volta das 22h30 deste domingo, 27, no Jardim das Palmeiras, em Ibaté. Ele teria agredido a socos a esposa, na frente do filho de 9 anos.

Segundo apurado, o funileiro de 33 anos e a vendedora de 30 anos, ao lado do filho teria passado o dia em um pesqueiro e à noite retornaram para a moradia. O acusado deixou esposa e filho e foi entregar o carro, que seria do seu pai, e iria retornar em seguida para a casa.

Entretanto, segundo boletim de ocorrência elaborado na CPJ, o acusado teria chegado alterado, pulou o muro e entrou na moradia. Com medo, a vítima teria tentado se esconder e por motivos a serem esclarecidos, o marido passou a agredia a esposa com socos na cabeça na frente do filho, causando sangramento no rosto e hematoma no olho direito. Com medo, a mulher correu para uma vizinha e acionou a Guarda Municipal, que deteve o agressor em sua casa. Ambos foram encaminhados ao hospital municipal Hermínia Morgante para cuidados médicos e posteriormente encaminhados à CPJ.

Após as deliberações de praxe, o agressor foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

