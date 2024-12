Homem é morto a tiros e mulher fica gravemente ferida no Cidade Aracy

Compartilhar no facebook

Vítima tinha apenas 24 anos - Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada deste domingo (8), um homem foi morto a tiros e uma mulher ficou gravemente ferida após uma briga na Rua Guilherme Simão D'Arezzo, no bairro Cidade Aracy 2, em São Carlos.

O SCA apurou que uma equipe da PM patrulhava a região e encontrou H.E.S.P., 16 anos, baleada com sete tiros, e o João Pedro de Souza Ferreira, 24, já em óbito, com um disparo no peito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e levou a jovem para a Santa Casa em estado grave.

Antes de ser socorrida, H.E.S.P. conseguiu relatar que o homem morto era seu companheiro e que o casal havia se envolvido em uma confusão em uma adega próxima ao local. Segundo ela, o desentendimento começou quando o homem teve um conflito com outras pessoas na adega, supostamente ao tentar devolver uma camiseta relacionada a uma negociação. Durante a briga, tiros foram disparados, atingindo o casal.

A Polícia Militar ainda não localizou o acusado. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), e a jovem permanece internada.

