Homem é flagrado empurrando motocicleta furtada no Jardim Botafogo

Na madrugada desta terça-feira, 07, a Polícia Militar deteve um indivíduo na Avenida José Pereira Lopes, enquanto empurrava uma motocicleta furtada.

A equipe policial, em deslocamento para a Central de Polícia Judiciária para outra ocorrência, avistou dois homens empurrando uma motocicleta nas proximidades do posto de saúde do bairro Botafogo. Ao tentar realizar a abordagem, os suspeitos abandonaram a motocicleta e fugiram a pé em direção aos prédios do bairro, passando por um terreno atrás do CAPS.

Após cerco policial, J.R.F.E., , foi detido nos fundos das instalações do CAPS. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre a origem da motocicleta, J.R.F.E. admitiu que o veículo era fruto de furto, mas afirmou que a responsabilidade era do segundo indivíduo, que conseguiu fugir.

A motocicleta, de placa DVZ-3637, foi confirmada como produto de furto ocorrido em São Carlos no dia 06 de janeiro de 2025. Apesar de diligências realizadas na área, o segundo suspeito não foi localizado.

J.R.F.E, que já possui antecedente criminal por ato infracional de tráfico de drogas, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de São Carlos, onde o delegado de plantão, determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência Policial de receptação.

A motocicleta foi apreendida pela Polícia Civil devido à impossibilidade de contato com o proprietário. Após ser ouvido, J.R.F.E. foi liberado.

