Homem é flagrado durante furto a unidade de saúde no Cruzeiro do Sul

Ar condicionado seria o produto a ser furtado pelo acusado - Crédito: Divulgado

Um homem de 24 anos foi flagrado por guardas municipais durante um furto a UBS do Jardim Cruzeiro do Sul. O crime aconteceu por volta da 1h30 desta quinta-feira, 16.

Os GMS foram acionados e na unidade de saúde encontrou o suspeito com um micro-ondas em cima de uma caixa de descartes de material hospitalar. Ele teria cortado a concertina com um alicate para entrar e sair. Os GMs detiveram o suspeito e ao entrar no imóvel constataram que uma porta estaria aberta com a chave do lado de fora. A perícia foi acionada e o acusado recolhido ao centro de triagem ficando a disposição da autoridade policial.

