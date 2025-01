Homem é flagrado com celular furtado no Antenor Garcia

Celular teria sido furtado em novembro na Vila Celina - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 28 anos foi flagrado com um celular furtado na manhã desta segunda-feira, 6, na Rua Nossa Senhora da Rosa Mística, no Antenor Garcia.

Os PMs patrulhavam o bairro e ao pesquisar a placa de um veículo, constou que ele estaria com a documentação em atraso. Foi feita a abordagem e com o motorista foi localizado ainda uma carteira com documentos que não pertenceria a ele. Questionado, disse que achou e iria devolver. Havia ainda dois celulares e um deles, com queixa de furto ocorrido em novembro na Vila Pureza.

Diante de tais fatos, o homem foi encaminhado à CPJ para os esclarecimentos necessários. Porém, o celular furtado foi apreendido, bem como o veículo, recolhido ao pátio municipal por questões administrativas.

