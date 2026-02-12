Homem é detido por tráfico de drogas ao usar esquema de “delivery” no Cidade Aracy

Crédito: SCA

Na manhã desta quinta-feira (12), um homem de 20 anos foi detido por tráfico de drogas no bairro Cidade Aracy I, em São Carlos.

Durante patrulhamento pela Rua Carolina Ferreira da Silva, uma equipe de policiamento avistou o suspeito saindo da garagem de sua residência em uma motocicleta, utilizando capacete e uma bolsa de entregas nas costas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele retornou rapidamente para o interior do imóvel, atitude considerada suspeita pelos agentes, que realizaram a abordagem.

Na revista, foram localizadas porções de cocaína e dinheiro dentro da bolsa. Questionado, o indivíduo admitiu que realizava a comercialização de entorpecentes por meio de entregas, utilizando a bolsa de motoboy para disfarçar a atividade e atender pedidos feitos por aplicativo de celular.

Com a autorização do abordado, os policiais realizaram vistoria na residência e encontraram, na sala do imóvel, mais entorpecentes, dinheiro e uma máquina de cartão.

O suspeito foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça. A motocicleta utilizada por ele foi apreendida e encaminhada ao pátio municipal.

