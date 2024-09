Homem é detido pela Força Tática e acusado de tráfico de drogas

O material foi apreendido pelos PMs da Força Tática - Crédito: Divulgação

Policiais militares da Força Tática detiveram por volta das 21h30 desta terça-feira, 2, um homem acusado de tráfico de entorpecentes. O flagrante aconteceu na rua Durval Santangelo, no São Carlos 8.

Os PMs foram alertados após denúncia anônima e no local citado, constataram que havia um homem em atitude suspeita em frente a uma casa. Ao perceber a viatura policial correu pelas vielas dos predinhos existentes no bairro. De acordo com os PMs, o portão da residência estaria entreaberto sendo possível ouvir barulho de um liquidificador. Como ninguém atendeu ao chamamento dos policiais, a equipe entrou e quintal do imóvel, visualizaram um suspeito manuseando o eletrodoméstico, batendo cocaína.

Ao ser indagado, ele confessou que estava refinando cocaína e que iria embalar e distribuir nos pontos de vendas de drogas do bairro.

No imóvel, de acordo com os PMs, foram localizados dois sacos contendo milhares de pinos vazios, centenas de sacos para embalo de maconha e uma balança de precisão.

O acusado foi detido, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem. O material foi apreendido.

