Homem é detido pela Força Tática com revólver em Porto Ferreira

Crédito: Divulgação

Um homem, acusado de estar envolvido um homicídio ocorrido em Porto Ferreira, além de possuir passagens criminais por roubo e tráfico de drogas, foi detido por policiais militares da Força Tática por volta das 19h45 desta quarta-feira, 19, na rua João Mendonça Salvador.

Os policiais realizavam operação saturação quando tiveram informações que um suspeito estaria com uma arma de fogo. Foi feita a abordagem e foi localizado em sua posse, no cômodo de uma moradia coletiva, um revólver calibre 38 com 18 munições intactas e duas deflagradas.

Encaminhado à delegacia de polícia de Porto Ferreira, foi autuado em flagrante e ficou à disposição da Justiça.

