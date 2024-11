Homem é detido e acusado de estupro de vulnerável em São Carlos

Local onde estavam o acusado e a vítima, em um Idea, em uma estrada de terra - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 33 anos foi detido por volta das 2h desta terça-feira, 12, acusado de estupro de vulnerável. O flagrante aconteceu em uma estrada de terra que liga o Jardim Zavaglia ao Residencial Ipê Mirim.

Com vistas a tentar localizar um carro produto de furto, uma viatura composta pelos policiais militares cabo Neto e soldado Jadson patrulhavam a região quando suspeitaram do comportamento de um homem que estava em pé ao lado de um veículo. Dentro do carro, uma pessoa. O local é desprovido de iluminação pública.

Os PMs pararam a viatura e realizaram a abordagem e constataram que o homem teria 33 anos e dentro do veículo, uma menina de 12 anos. Questionada, disse que o acusado teria passado a mão nela e “tentado algo”. Contou ainda que estaria com mais duas meninas que foram deixadas na região do Zavaglia e que as tentativas ocorreram quando ambos estavam sozinhos no carro, no banco traseiro. Ela afirmou que, ao perceber as intenções do acusado, teria pulado para o banco dianteiro e tentou a fuga, porém a porta estaria travada. Momento em que chegaram os policiais militares. Os PMs, em revista, encontraram com o homem, três celulares e R$ 1,75 mil em dinheiro.

Posteriormente os policiais militares detiveram o acusado e foram em busca da mãe da menina de 12 anos. Ela e o homem residem no São Carlos 8. Em seguida todos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe e o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e depois recolhido ao centro de triagem.

