Homem é detido após ser acusado de agredir esposa; com ele foi apreendido um revólver

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Revólver que estava em poder do acusado foi apreendido - Crédito: Divulgação

Policiais militares foram solicitados via Copom na tarde desta quinta-feira, 5, para comparecerem na Avenida Odete dos Santos onde estaria ocorrendo um caso de violência doméstica.

No local, os PMs abordaram um homem que estaria alterado e contataram uma mulher, que seria vítima e estava na casa de uma vizinha. Indagada, disse que o marido chegou em casa e questionado, sobre receber mensagens de outras mulheres em seu celular, ficou irritado e passou a agredi-la.

Durante a ocorrência, os PMs revistaram uma Range Rover que seria do acusado e estava na garagem e localizaram um revólver calibre 38 no porta malas municiado com seis cartuchos íntegros e a numeração suprimida.

Diante dos fatos, o acusado foi detido, algemado e encaminhado à DDM e após os procedimentos de praxe, foi recolhido ao centro de triagem.

Leia Também