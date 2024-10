Homem é detido após se masturbar na frente de mulher

SIGA O SCA NO

19 Out 2024 - 05h51

19 Out 2024 - 05h51 Por Da redação

Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem foi detido pela Guarda Municipal na madrugada deste sábado (19), no bairro Santa Felícia, em São Carlos após praticar ato obsceno contra uma mulher. Segundo informações, a vítima relatou ter sido seguida e importunada pelo indivíduo por pelo menos três vezes, nos dias 11, 12 e 19 de outubro.

De acordo com o relato, o homem se masturbava enquanto observava a vítima, que passeava com seu cachorro no bairro. A última ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (19), quando a Guarda Municipal foi acionada e localizou o suspeito nas proximidades da residência da vítima.

O indivíduo foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi ouvido e liberado após o registro de ocorrência.

