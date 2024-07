Homem é detido após furtar duas lojas no Mercadão

A jaqueta e a bermuda furtadas foram recuperadas pelos GMs - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 24 anos foi detido após ser acusado de furtar duas lojas no interior do Mercado Municipal na tarde desta terça-feira, 30. Ele estava em um ponto de ônibus na Avenida São Carlos.

O acusado se passava por um consumidor e desde a semana passada, segundo testemunhas, tentava a prática do crime.

Nesta terça-feira ele visitou uma loja e saiu com uma bermuda. Minutos depois, em outro estabelecimento, ao sair, se apoderou de uma jaqueta e a proprietária viu e alertou o marido que perseguiu o acusado e ao ver integrantes da Guarda Municipal, falou sobre o ocorrido.

Os GMs, com as características do acusado, saiu em diligências e conseguiram a abordagem no ponto de ônibus. Com ele foi localizado os produtos do crime. Após ser encaminhado à CPJ e autuado em flagrante por furto, foi recolhido ao centro de triagem.

