Homem é detido após deixar arma de fogo em porta objetos de porta giratória de banco

SIGA O SCA NO

Um homem, alterado emocionalmente, foi detido por policiais militares por volta das 11h30 em uma agência bancária no centro de Descalvado. Ele estaria armado com uma arma de fogo e o flagrante aconteceu no dia 26 deste mês.

PMs foram solicitados pelo Copom e informações davam conta que um suspeito teria entrado na agência bancária e deixado uma arma de fogo no porta objetos do banco. Ele aparentaria estar com transtornos mentais.

No local, os policiais localizaram um revólver calibre 32 sem munição e fizeram contato com o suspeito, que aparentava estar com transtorno psicológico.

Após diálogo, os PMs convenceram o homem a ser encaminhado ao Pronto Socorro da cidade e em seguida, conduzido para a Delegacia de Polícia para as providências de praxe. O revólver foi apreendido e o acusado indiciado por porte ilegal de arma de fogo. Em seguida, foi recolhido ao centro de triagem de São Carlos.

Leia Também