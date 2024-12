Homem é detido após ameaçar ex-companheira e danificar veículo

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta da 1h15 desta terça-feira, 24, em uma moradia na Vila Prado.

No endereço, os PMs, quando chegaram, viram um suspeito de 23 anos, com um alicate, danificando o vidro de um Corsa que estava na garagem da vítima, uma ex-companheira de 34 anos que estaria gestante do acusado.

O agressor foi detido e de acordo com a vítima que estava no quarto com seu filho autista, tudo começou quando ele invadiu a casa e queria o seu celular. Chegou a pegar se sua mão, mas conseguiu reaver, após discussão. O aparelho foi danificado e ela teve seu cabelo puxado pelo acusado. A filha mais velha da vítima de 17 anos, saiu em sua defesa, porém teria sido agredida no peito.

Temendo pelo pior, a vítima teria se armado com uma faca para inibir o agressor que chegou a sair da moradia, porém teria causado danos.

A PM deteve o acusado, encaminhando-o à CPJ onde foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

