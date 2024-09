Dono de restaurante é detido acusado de furtar água de delegacia de Polícia em São Carlos

DIG - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O dono de um estabelecimento comercial situado próximo da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), na Rua Marechal Deodoro, 2288, foi indiciado, na última quinta-feira, 05/09, por furtar água do prédio onde funcionam as duas delegacias. Ele conectou uma mangueira, com aproximadamente 50 metros, na torneira instalada perto da grade do muro da delegacia e, dessa forma, enchia a caixa d’água do seu comércio, um restaurante.

Os policias foram até o local, entraram em contato com o proprietário e ele confessou crime. Além disso, revelou que adotou a mesma prática outras duas vezes porque a água do restaurante dele foi cortada pelo SAAE por falta de pagamento da tarifa. Em função disso, ele foi indiciado pelo crime de furto (artigo 155 do Código Penal), arbitrada uma fiança de dois salários mínimos, que foi paga e, por essa razão, foi concedida liberdade provisória ao indiciado.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) aproveita este episódio para alertar a todos os usuários que furto de água é crime, bem como qualquer ligação clandestina de água ( o popular ‘gato’). Para se ter ideia, a autarquia, com seu trabalho permanente de fiscalização, detecta, em média, em São Carlos, 15 furtos de água por mês.

Portanto, o SAAE deixa o alerta: o consumidor deve ser consciente de que esse tipo de fraude viola não somente a lei, mas também prejudica todo o sistema de abastecimento do município, ocasionando vazamentos, perda de pressão na rede e faltas d’água, além de infiltrações que podem vir a comprometer a estrutura dos imóveis e gerar insegurança para seus moradores ou frequentadores.

