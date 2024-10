Homem é baleado no bairro Cidade Aracy na noite deste sábado

SIGA O SCA NO

05 Out 2024 - 19h43

05 Out 2024 - 19h43 Por Da redação

Vítima foi transferida pela USA até a Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi baleado na noite deste sábado (5) na rua Antônio Luís Zanchin, bairro Cidade Aracy, em São Carlos. A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Militar conseguiu deter um suspeito do crime no bairro Planalto Verde. A arma utilizada no atentado foi apreendida.

Mais informações sobre esse caso em instantes aqui no São Carlos Agora.

