Homem é preso pela Força Tática com arma de fogo

Policiais militares da Força Tática detiveram por volta das 19h45 desta terça-feira, 18, um homem por posse irregular de arma de fogo na Antônio Borelli Thomaz, no Jardim Anésia, em Porto Ferreira. Ele encaminhado à delegacia de polícia e após ser autuado em flagrante, pagou fiança e foi liberado e responderá pelo crime em liberdade.

Os PMs realizavam operação pelo bairro quando viram um homem em atitude suspeita pilotando uma moto e ao ver a viatura, tentou a fuga, mas foi abordado na garagem da sua casa. Em revista, os policiais localizaram em sua pochete um HT, um celular, elástico de dinheiro e anotações dos recebimentos típicos do tráfico de drogas.

Após ter a entrada franqueada na casa pela avó e tio do acusado, os policiais localizaram no quarto do acusado um revólver calibre 32 com 5 munições intactas, 1 deflagrada, 4 munições intactas em uma meia e uma caixa preta com dinheiro. Todos os objetos foram apreendidos pela PM.

