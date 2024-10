SIGA O SCA NO

21 Out 2024 - 20h56

21 Out 2024 - 20h56 Por Da redação

Crédito: Maycon Maximino



Um homem de 39 anos foi agredido por dois indivíduos na noite desta segunda-feira (21), na região central de São Carlos.

A vítima foi encontrada ferida na Praça do Mercadão. No local disse que se envolveu em uma briga por causa de dinheiro e acabou sendo agredido com paus e pedras.

O homem foi atendido pelo Samu e em seguida conduzido até a Santa Casa para atendimento médico.

A Polícia Militar se deslocou até o local, mas nenhum dos agressores foi localizado.

