Homem é acusado de urinar próximo a clientes em restaurante

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de ato obsceno será investigado pela Polícia Civil de Porto Ferreira e teria ocorrido por volta das 17h30 do dia 15 de junho, um sábado, e registrado somente nesta quinta-feira, 7, na CPJ, em boletim de ocorrência. O fato teria ocorrido em um restaurante na Avenida Ângelo Ramos, em Porto Ferreira.

Uma recepcionista de 25 anos relatou que um homem, que estaria embriagado, por motivos ignorados, tirou o pênis para fora e urinou perto de clientes que estavam com crianças. Ele estaria em um veículo e ao ser questionado, aumentou o som do carro e ignorou as reclamações da vítima que relatou ainda que tal fato seria recorrente.

