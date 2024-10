Homem é acusado de estuprar adolescente autista de 16 anos

Imagem ilustrativa - Crédito: divulgação

Um homem está sendo acusado de estuprar uma adolescente autista de 16 anos. O caso teria ocorrido em uma casa em São Carlos, no sábado, 19.

A mãe da vítima foi até a CPJ nesta segunda-feira, 21, e formulou queixa em boletim de ocorrência. Afirmou que teria ocorrido uma confraternização na sua casa com a presença de parentes e amigos, incluindo o acusado, que seria namorado de sua sobrinha.

Por volta das 18h30, quando as visitas se retiraram, o acusado teria ficado na casa. Uma hora depois, a mulher disse que ela e seu cunhado teria levado o acusado embora e no caminho, começaram a discutir. O acusado teria agredido seu cunhado e feito ameaças. Posteriormente desceram do carro e agrediram o homem e a mãe da vítima ficou com o celular do acusado.

Segundo a mãe da vítima, o homem teria retornado a sua casa para pegar o celular e minutos depois ouviram a filha autista gritar por socorro. Ela e o marido foram até o quarto e a adolescente disse que teria sido estuprada pelo namorado da sobrinha. A vítima disse que o homem teria ido ao seu quarto várias vezes e a teria beijado a força, introduziu dois dedos em sua vagina e mordeu as virilhas nos dois lados. Teria deitado sobre ela e feito movimentos. Ela teria sido obrigada, ainda, a segurar seu pênis.

A mãe da vítima afirmou ainda que a sua filha estaria com hematomas e arranhões pelo corpo e teria localizado um fone de ouvido que seria do acusado dentro da fralda geriátrica da filha. O objeto foi apreendido. O caso será investigado.

