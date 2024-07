Homem é acusado de enviar nudes para colega de trabalho em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem está sendo acusado de importunação sexual após enviar mensagens e vídeos íntimos não solicitados para uma colega de trabalho em São Carlos. O caso aconteceu na sexta-feira, dia 12, e foi registrado em boletim de ocorrência na terça-feira, dia 16.

A vítima, uma operadora de caixa de 47 anos, relatou que o funcionário, que também trabalha no mesmo estabelecimento comercial, enviou as mensagens e vídeos pelo WhatsApp. Ela se sentiu constrangida e assustada com o assédio e procurou seus superiores, que a orientaram a registrar um boletim de ocorrência para resguardar sua integridade e tomar as medidas cabíveis contra o responsável.

A operadora de caixa guardou as mensagens e vídeos como provas do assédio.

