Homem é presó acusado de descumprir medida protetiva e agredir mulher no Boa Vista

Um homem de 40 anos está sendo acusado de descumprir medida protetiva e agredir uma mulher. O caso teria ocorrido por volta das 22h deste domingo, no Boa Vista.

PMs foram acionados pela vítima e no endereço encontraram o acusado no corredor. Indagada, disse que o homem teria entrado sem sua permissão na moradia e pediu dinheiro. Com a negativa da mulher, ele teria dado uma cabeçada no nariz dela, causando lesão.

O acusado foi detido e encaminhado à CPJ, onde foi autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

