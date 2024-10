Homem é acusado de atear fogo em veículo em São Carlos

SIGA O SCA NO

02 Out 2024 - 06h35

02 Out 2024 - 06h35 Por Marcos Escrivani

Em chamas: homem é acusado de atear fogo em veículo na Vila Brasília - Crédito: Maycon Maximino

Um homem está sendo acusado de atear fogo em um veículo na madrugada desta quarta-feira, 2, na rua Paraguai, na Vila Brasília. A origem, a princípio, seria um desacordo comercial.

A reportagem do São Carlos Agora apurou que o acusado de atear fogo no carro teria comprado e combinado de pagar mensalmente ao ex-dono. Porém não estaria honrando o compromisso.

Porém, o acusado, mesmo não tendo pago o combinado mensalmente iria vender o carro para uma outra pessoa e uma terceira pessoa, ao saber do fato e não concordar, teria se apossado das chaves e dito ao incendiário que iria devolver o carro para o antigo dono.

Transtornado com tal fato, o acusado optou então por colocar fogo no veículo, tomando a atitude nesta madrugada. Vizinhos ao ouvir estrondos vindo do veículo em chamas, acionaram o Corpo de Bombeiros que debelaram o incêndio, bem como a Polícia Militar.

Já o acusado de atear fogo, fugiu e até o momento não foi localizado pelos policiais.

Leia Também