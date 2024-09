Homem é acusado de atear fogo em chácara no Atibaia de São Fernando

Um homem, proprietário de uma chácara na estrada Ernesto Pinca, no Atibaia de São Fernando, está sendo acusado de atear fogo em folhas secas no interior do seu imóvel. O fato aconteceu na manhã de sexta-feira, 13.

Um vizinho do acusado, entrou em contato com o síndico do condomínio de chácaras e narrou o ocorrido, salientando o excesso de fumaça devido a ação do acusado, e o medo da propagação do fogo, já que, devido a extensa época de estiagem e o vento, havia o perigo das chamas se alastrarem.

A Polícia Militar foi acionada, bem como vizinhos foram ao local e ficaram ´no entorno da chácara. Solicitaram a presença do acusado, que não teria atendido a ninguém. O caso será apurado pela Polícia Civil.

