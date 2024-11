Homem é acusado de agredir mulher após afirmar que ela estaria em vídeos pornôs

Celular - Crédito: reprodução/Agência SP

Um caso de violência doméstica teria ocorrido neste sábado, 9 e registrado pela vítima na CPJ, neste domingo 10, em boletim de ocorrência e o motivo das agressões, seria, segundo ela, o fato de o marido tê-la acusado de aparecer em vídeos pornôs.

A mulher, de 31 anos, compareceu na CPJ e relatou sua versão dos fatos. Disse que tem vida em comum com o acusado de 36 anos e que ele seria usuário de entorpecentes e de bebida alcoólica. Afirmou, ainda, que já teria sido agredida, mas nunca registrou queixa.

Porém, no início da noite de sábado, ambos estariam em sua residência, no Parque Sisi e o acusado começou a ver vídeos pornôs no celular e em dado momento afirmou que a mulher que aparecia em um dos filmes seria a vítima e que estaria sendo traído. Em seguida, a mulher disse que passou a ser agredida a chutes e a pancadaria terminou quando ela, para se livrar dos golpes afirmou que seria ela quem estava nas filmagens e que levaria o marido até o local onde teria sido gravado o vídeo, mas com a intenção de fugir. Com isso, conseguiu sair e foi até a casa da mãe e retornou em seguida para sua moradia, mas ficou na garagem, pois estaria com medo de novas agressões e esperou a mãe chegar para pegar seus pertences e sair de casa, indo para a moradia da genitora. No dia seguinte foi a CPJ prestar queixa.

