Homem é acusado de agredir colega de trabalho em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um boletim de ocorrência de “vias de fato” foi registrado na CPJ por volta das 13h15 desta quarta-feira, 11, na CPJ e a desinteligência teria ocorrido em uma empresa no Jardim Jockey Club e envolveu dois colegas de trabalho.

A vítima, de 47 anos acusa um companheiro com a mesma idade. Segundo ela, o acusado teria se dirigido até sua pessoa e ofendido inicialmente, chamando-o para a briga. Ele teria então chamado um encarregado e ambos foram até a direção da empresa. Porém, de acordo com a vítima, no caminho, o acusado, sem motivo, teria desferido chutes e empurrões. Outros trabalhadores teriam presenciado o fato. Temendo pela sua integridade física, registrou queixa-crime na CPJ.

