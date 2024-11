Homem de 30 anos é encontrado sem vida no banheiro de casa

Compartilhar no facebook

IML de São Carlos - Crédito: arquivo

Uma fatalidade marcou a tarde deste domingo, 24, quando W.A.T.F., 30 anos, foi encontrado morto no banheiro de sua casa, no São Carlos 8.

O pai da vítima acionou a Polícia Militar e narrou que foi até a moradia e encontrou o filho caído no chão do banheiro, com sangramento na cabeça. Segundo familiares, a vítima teria uma vida desregrada e consumia bebida alcoólica em demasia. A casa estaria trancada e não apresentava sinais de ter sido revirada.

Policiais civis foram acionados para apurar os fatos, bem como socorristas do SAMU que atestaram a morte da vítima.

