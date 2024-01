Homem cai em golpe em São Carlos ao tentar comprar cortador de grama

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 46 anos foi vítima de um golpe na tarde desta terça-feira, 23, em São Carlos, ao tentar comprar um cortador de grama e perdeu R$ 1,2 mil. O crime foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

A vítima disse que há dias viu na Feira do Rolo, no Facebook, o anúncio do equipamento e se interessou. Entrou em contato com o suposto comprador que informou, pelo WhatsApp, que o cortador de grama estaria em um imóvel no Jardim Tangará. Entrou em contato com os moradores e voltou a mostrar interesse e fez o pagamento via PIX. Porém, após a transação, a vítima notou que teria caído em um golpe.

