Homem cai e se fere ao entrar em ônibus no centro de São Carlos

Vítima é atendida por socorristas após cair acidentalmente - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 47 anos sofreu ferimentos após uma queda acidental nesta sexta-feira, 14.

A vítima, ao entrar em um ônibus de transporte urbano, por motivos ignorados perdeu o equilíbrio, escorregou e bateu com a cabeça no piso. O acidente aconteceu na rua Geminiano Costa, no centro de São Carlos.

A vítima recebeu atendimento inicial do socorrista da motolância e posteriormente do SAMU, sendo encaminhado à UPA Vila Prado para atendimento médico.

