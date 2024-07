Homem agride e ameaça ex-namorada no Jardim Ipanema

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 31 anos é acusado de ameaçar e agredir sua ex-namorada, bem como o atual companheiro dela. O crime teria ocorrido no Jardim Ipanema.

As vítimas compareceram na CPJ na noite desta quarta-feira, 24, e relataram o crime. A mulher, de 27 anos, disse que teve um relacionamento com o agressor e há dois meses, terminou, fato que não foi aceito pelo “ex”. Por volta das 19h15 estaria acompanhada do seu atual companheiro com o acusado passou a ofendê-la com palavras de baixo calão. Depois deixou o local e retornou em um carro e desceu com uma barra de ferro, passando a agredir com socos o casal. Um dos golpes acertou a bolsa da vítima que caiu no chão, sendo que o agressor pegou o objeto e se apoderou do celular dela, danificando-o. Após a agressão o acusado deixou o local e o crime registrado na CPJ.

