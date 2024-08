Homem agride duas mulheres e enteado durante churrasco e foge

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 29 anos está sendo acusado de agredir duas mulheres e um enteado. O crime de violência doméstica aconteceu no início deste domingo, 25, durante um churrasco em um casa no Boa Vista. Após as agressões, o homem fugiu no veículo de sua companheira e está foragido.

PMs que atenderam a ocorrência apuraram junto às vítimas que tudo começou após uma discussão. Alterado, o homem passou a agredir a companheira de 30 anos. O enteado de 14 anos, ao ver a mãe apanhando, foi em sua ajuda, e acabou sendo agredido também, bem como uma amiga de 34 anos.

As três vítimas, com ferimentos pelo corpo, foram socorridas até à UPA Vila Prado para atendimento médico. O crime foi registrado na CPJ.

