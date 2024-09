Homem acusa mulher de agressão e de ameaçar colocar fogo em sua casa

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 51 anos acusou a sua companheira, de 29 anos, de agressão e de ameaçar colocar fogo em sua casa. O caso teria ocorrido por volta das 6h deste domingo, 8, em uma casa no Vida Nova São Carlos.

A vítima disse que se relaciona com a acusada há 6 meses e que ela estaria em sua moradia desde a sexta-feira, 6. Seria usuária de drogas e de bebida alcoólica e que saiu sem dizer onde ia no sábado, 7. Quando retornou, na manhã do dia seguinte, estaria alterada e sem motivos, passou a agredi-lo, causando lesões pelo corpo. Diante dos fatos, acionou a PM e fez boletim de ocorrência na CPJ.

Leia Também