Hilux roubada em Franca é recuperada pela Força Tática

Em uma ação rápida, a Força Tática de São Carlos recuperou uma Toyota Hilux com placas EJP-0A40 que apresentava sinais de adulteração. A viatura abordou o veículo na Rodovia Washington Luís, próximo ao Jardim Embaré, após receber informações sobre um veículo de mesmo modelo com características suspeitas.

Durante a inspeção, os policiais constataram irregularidades nos números do motor e do chassi. Após uma análise mais detalhada, foi identificado um selo com parte do número do motor intacto, que, após consulta, revelou tratar-se de um veículo produto de furto ocorrido em Franca em abril de 2023. O veículo foi apreendido e o condutor, após prestar depoimento, foi liberado.

