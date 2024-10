Golpista engana mulheres e fica com R$ 8,5 mil em suposta venda de carro

SIGA O SCA NO

04 Out 2024 - 09h34

04 Out 2024 - 09h34 Por Redação

Golpe celular - Crédito: Freepik

Duas donas de casa foram vítimas de um golpista na tarde desta quinta-feira, 3, durante uma suposta venda de carros em São Carlos. Uma das envolvidas perdeu R$ 8,5 mil.

As mulheres foram até à CPJ e prestaram queixa em boletim de ocorrência. Uma delas, que estaria vendendo seu Corsa, disse que anunciou na feira do rolo ao preço de R$ 12 mil e um homem mostrou interesse e disse que seria patrão da vítima e que tinha intenção de adquirir o carro.

Já a mulher que queria comprar o veículo teria entrado em contato com o suposto vendedor e pelo WhatsApp manteve diálogo. O golpista disse que o Corsa estaria na casa de sua cunhada e ela poderia ir até o endereço na Vila Jacobucci para vê-lo.

Assim, durante a tarde, a vítima foi ver o Corsa e manteve contato com a vendedora, com quem o golpista mantinha contatos. A vítima chegou a experimentar o veículo e ter acesso aos documentos. Neste interim, chegou a fazer um PIX de R$ 8,5 mil. Entretanto, a dona do carro disse que não recebeu tal dinheiro e não entregou o veículo. Posteriormente ambas foram à CPJ.

