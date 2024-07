Gol furtado no Jardim Paraíso é encontrado sem rodas no Monte Carlo

SIGA O SCA NO

O carro Gol GLI 1.8 prata, de ano 1995/1996 e placas CBY-7422, que havia sido furtado na noite de sexta-feira (12) na Rua Madre Saint Bernard, no Jardim Paraíso, foi encontrado na manhã deste sábado (13) em um terreno no final da Avenida Papa Paulo VI, no bairro Monte Carlo.

De acordo com a vítima, o veículo havia sido estacionado por volta das 21h30 de sexta-feira e, ao retornar ao local na madrugada de sábado, por volta das 5h30, ele percebeu que o carro havia sido furtado.

Na manhã de sábado, A PM foi informada por um morador do bairro Monte Carlo que viu um carro abandonado em um terreno no final da Avenida Papa Paulo VI. O veículo estava sem as rodas.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou a vítima sobre os procedimentos a serem tomados para recuperar o veículo.

