GM localiza entorpecentes no São Carlos 5

Crédito: Divulgação

GMs da equipe Canil durante patrulhamento preventivo na manhã desta sexta-feira, 4, localizaram por volta das 11h na rua José Quatrochi, no São Carlos 5, entorpecentes que foram abandonados.

Os guardas chegaram a ver um homem pulando o muro com a aproximação da viatura. No local, conhecido como “ponto” de tráfico de drogas, eles utilizaram o faro da K9 Índia, que localizou no terreno, em meio a entulhos, uma sacola com 57 pinos com cocaína, 6 porções de haxixe, 29 porções de maconha e 11 tubetes com skank que foram apreendidos e apresentados na CPJ.

