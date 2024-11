GM localiza entorpecentes em terreno no São Carlos 5

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

A droga foi apreendida pela GM e encaminhada à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo nesta terça-feira, 5, guardas municipais apreenderam entorpecentes em um local conhecido como “ponto” de tráfico na rua José Quatrochi, no São Carlos 5.

Um suspeito que estava no imóvel, fugiu com a aproximação da viatura e jogou em um terreno baldio, uma sacola que foi recuperada pelos GMs e em seu interior havia 50 porções de maconha, 84 pinos com cocaína, 24 porções de haxixe, 11 unidades de skank, 4 comprimidos de ecstasy e oito pedaços de maconha que foram apreendidos e encaminhados à CPJ.

Leia Também