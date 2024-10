GM localiza entorpecentes abandonados no São Carlos 1

A droga foi apreendida na CPJ - Crédito: Maycon Maximino

A equipe Canil da GM durante patrulhamento preventivo, localizaram entorpecentes na rua Loengrin Marino, no São Carlos 1 por volta das 9h30 desta quinta-feira, 17.

Dois homens estavam em atitude suspeita e com a aproximação da viatura, fugiram. Diante disso, os GMs contaram com o auxílio da K9 Índia que localizou em meio a um monte de folhas secas, uma sacola com oito pinos com cocaína, 154 pedras de crack, 40 porções de maconha, sete porções de haxixe, 11 tubetes com skank, três comprimidos de ecstasy e R$ 280,50 que foram apreendidos e encaminhados à CPJ.

