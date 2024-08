GM localiza entorpecente abandonado no Jardim Hikari

SIGA O SCA NO

A droga abandonada foi apreendida pela GM - Crédito: Maycon Maximino

Guardas municipais da equipe Canil durante patrulhamento pelo Jardim Hikari, localizou na rua Luigi Mazziero, por volta das 10h30 desta quarta-feira, 28, entorpecentes que estariam abandonados.

Como o local é considerado “ponto” de tráfico e um suspeito fugiu com a aproximação da viatura, os GMs utilizaram o faro da K9 Índia para localizar uma sacola em um terreno com 33 pinos com cocaína, 58 porções de maconha e 29 pedras de crack, além de porções de skank que foram apreendidos e apresentados na CPJ.

