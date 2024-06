GM e Bombeiros resgatam filhote de pitbull que estava sendo agredido em casa em São Carlos

Cão resgatado pela GM estava ferido e foi atendido em clínica - Crédito: Divulgação

O Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal recebeu no começo da noite deste domingo, 23, uma solicitação dando conta que em uma casa na região central teria quatro cães da raça pitbull brigando, sendo que um deles, um filhote que estaria bastante machucado.

Uma equipe averiguou ocorrência e teria presenciado os animais brigando, com três deles atacando apenas um, sendo necessário usar um espargidor de gás pimenta para cessar as agressões, tendo êxito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e como existia risco de morte caso não houvesse resgate imediato do animal, foi cortado o cadeado do portão da casa e a equipe, utilizando de técnicas específicas, retirou o cão que estava ferido e com sangramento, sendo encaminhado à uma clínica veterinária plantonista que foi acionada pela diretoria do Canil Municipal.

A médica veterinária constatou que o cão estaria bastante ferido e havia perdido bastante sangue, prestando os cuidados necessários para a recuperação do filhote.

